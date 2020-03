Ich war vor ca. 30 Jahren - boooah, wie sich das anhört - das letzte Mal auf der Geschriebenstein Warte. Damals mit dem Auto über die Geschriebensteinstraße und vom Parkplatz ca. 1/2 Stunde gehen.

Diesmal bin ich vom Rechnitzer Stausee, durchs Faludital dem Rechnitzbach folgend rauf auf den Gipfel (884 m) - 641 Höhenmeter hab ich gemeistert, 8 steigende Kilometer in 2,5 Stunden.

Da der Wald noch blattlos ist, habe ich immerwieder schöne Ausblicke auf die umliegenden Dörfer, nach Ungarn, sogar zum Eisenberg. Ich folge der rot-gelben Markierung und bis auf eine Stelle, wo es 2 Möglichkeiten zum Weitergehen gibt und keine Markierung zu finden ist, ist der Weg sehr schön markiert. Ich hab mich dann für den "rechten Weg" entschieden. Meist geht es breiten Waldwegen/Forstwegen entlang, an deren Wegrändern die ersten Blumen blühen. Besonders gefreut habe ich mich, dass so viel Seidelbast wächst. Mit seiner schönen rosavioletten Farbe ist er ein richtiger Eyecatcher.

Am Gipfel angekommen sehe ich das Gipfelkreuz und die Aussichtswarte. Über eine Wendeltreppe kann man ganz nach oben steigen und hat eine wunderbare Aussicht in die Ebene von Ungarn und auf der anderen Seite in die bucklige Welt. Hier lege ich eine Rast ein, genieße die Sonne und meinen mitgebrachten Kaffee.

Nach meiner Rast mache ich noch eine grenzüberschreitende Erfahrung - ich begebe mich einige Meter auf ungarischen Boden, wo ich sogar noch ein glitzekleines Schneefeld und auch Frühlingsknotenblumen entdecke.

Der Aussichtsplatz wurde von den Lesern der Bezirksblätter sogar zum "Lieblingsplatzerl" gewählt - ist ja auch schön hier.

Auf meinem Retourweg hab ich noch einige schöne Augenblicke genossen und weil ich nicht so "außer Puste" war einige Liedlein vor mich hingeträllert. Unten war ich 20 Minuten schneller und da hab ich mich noch in der Vogelwelt umgesehen, wo es wohl auch einiges Neues gibt.

Wenn man Lust hat, kann man diese Wanderung im Sommer gut mit einem anschließenden Badeaufenthalt am Rechnitzer Staussee abschließen.