Die Wanderwege der Lauf- und Walking-Arena sind gut gekennzeichnet. Wenn ich meine nähere Umgebung erkunde, sind diese sehr hilfreich. Diesmal bin ich den W 33 / Kohlstättwiesenweg gegangen.

Ich starte beim Bergbaumuseum in Goberling, wo man Interessantes über die Bergbaugeschichte der Gegend erfahren kann.

Der Weg geht ständig bergan, erst über Wiesen und Felder, wo ich die ersten schönen Ausblicke finde. Dann über schöne Waldwege Richtung "Kleine Plischa". Die kleine Plischa ist eine Erhebung im Günser Gebirge mit einer Höhe von 639m. Am Hang der kleinen Plischa wurde in früheren Zeit Antimon und Edelserpentin abgebaut.

Ich genieße die Stille beim Gehen, ab und zu Vogelgezwitscher und sonst höre ich meinen Schritten zu, die manchmal raschelnd und manchmal knirschend sind. Die Wälder sind licht und die Sonne blitzt zwischen den kahlen Ästen der Laubbäume und dem benadelten Grün der Nadelbäume hervor.

Wer die Natur genießt und dieses als sehens- und fühlenswert befindet, ist auf diesem Weg richtig. Fernab von Verkehrslärm lässt es sich auf diesem Weg gut zu sich kommen, die Gedanken stille werden lassen und die unendlich gute Energie des Waldes tanken.