Gemeinsam mit dem Volksbildungswerk Burgenland und Gesundes Dorf Bad Tatzmannsdorf fand am 4. September 2020 ein Workshop zum Thema Herbstarbeit im Naturgarten statt. Die Referentin Andrea Semper gab wertvolle Praxistipps bzw. Anregungen rund um die Herbst Bepflanzungen, das Ernten und Einlagerung von Gemüse und Obst, Aussaat von Wintergemüse, Gründüngung oder auch Saatgutgewinnung aus dem eigenen Garten. Säen, Kompostieren und vieles mehr im Spätsommer.

Der Workshop fand im Garten von Sonja und Peter Halper in Jormannsdorf statt. Vierzehn Naturliebhaber fanden sich ein und konnten neben wertvollen Ideen für den Herbstgarten auch gleich den mit viel Liebe und Wissen gestalteten 2000 m2 großen Garten der Gastgeber besichtigen. Da Sonja und Peter Halper in ihrem Gartenparadies die drei Kernkriterien erfüllen –sie pflegen ihren Garten ohne Pestizide, verzichten auf chemisch-synthetischen Dünger und Torf -–und noch viele weitere Naturgartenmerkmale vorzufinden sind, erhielten sie die Plakette „Natur im Garten“ verliehen.

Jeder, der im Burgenland einen Naturgarten besitzt, ist eingeladen, sich für die Verleihung der „Natur im Garten-Plakette“ anzumelden: Volksbildungswerk Burgenland: burgenland@naturimgarten.at, Tel.: 02682/62282.