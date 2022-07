Ein ASKÖ Sport- und Bewegungsfest gab es in Deutsch Schützen.

DEUTSCH SCHÜTZEN. Am Samstag, 25. Juni 2022 fand das ASKÖ Sport und Bewegungsfest, das von LA Doris Prohaska gesponsert wurde, beim Komm'Zentrum statt. Die Damen vom ASKÖ Bianca Gröller und Eszter Bary verwandelten die Wiese, mit Hüpfburgen und Geschicklichkeitspacouren in einen tollen Abendteuerspielplatz um.

Für das leibliche Wohl mit kühlen Getränken und Grillwürsten sorgten das Team der SPÖ Deutsch Schützen-Eisenberg. "Es war ein gelungener Nachmittag für unsere Kinder der Gemeinde, wobei auch die Erwachsenen ihren Spass hatten", so Bürgermeisterkandidatin Cornelia Marton.