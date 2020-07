Die Band "Austria4You" arbeitete an neuer Single, das Video dazu entstand in Bernstein.

BERNSTEIN. Die Austropopband "Austria4You" mit Bandleader Franky Wild drehte im Juni das Video für deren neuen Single-Titel "Aner aus Österreich" in der Marktgemeinde Bernstein.

"In der Edelserpentingemeinde Bernstein ist ein sensationelles Video für den Song „Aner aus Österreich“ entstanden. Die Kulisse in der Gemeinde passten ideal zum heimatverbundenen und ehrlichen Text der Nummer. Ein großes Dankeschön an Bgm. Renate Habetler und ihrem Team, dass sie uns das ermöglicht haben", so Managerin Nina Stern.

Die Videopräsentation fand am Dienstag, 14. Juli, im Gemeindeamt Bernstein statt. "Für Bernstein ist es eine tolle Werbung und ich hoffe das Video und das Lied werden überall gespielt", freute sich auch Habetler über das gelungene Projekt.

Austria4You

Die Band selbst besteht aus Bandleader Franky Wild (Solosänger, Gitarrist) aus St. Martin an der Raab, Christina "Tina" Griessbach (Gesang), Josef Krisper (Keyboards), Franz Lechner (Drums) und Hans Bayer (Bass), der seine Wurzeln in Goberling hat.