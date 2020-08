EISENBERG. Ein ganz besonderes Konzert in kleinem Rahmen spielte die südburgenländische Band "Taco Paco" mit dem Eisenberger Otmar Weber am Schlagzeug am Samstagnachmittag. Denn sie gaben Topmusik - von Country über Blues, Rock'n Roll bis zu Pop und Rock - auf der beliebten Aussichtsplattform Weinblick zum Besten. So begeisterten Julia Szerencsits, Sigi Flamisch, Thomas Stimpfl, Michael Welker, Patrick Miksits und Otmar Weber die Zuhörer im Weingarten und darüber hinaus. Eine Idee, die durchaus nachahmenswert ist. Dazu gab es noch Topweine von Thom Wachter.