Die Buchautorin und Pferdeliebhaberin Barbara Schmid lud zur Lesung ihres neuen Buches "Icemoon" nach St. Kathrein.

ST. KATHREIN. Nach ihren erfolgreichen Pferdekrimis wie "Feuerpferd", "Blutschuld" oder "Blue Boy" hat die Autorin und Pferdebesitzerin Barbara Schmid aus St. Kathrein ihr nächstes Buch veröffentlicht.

Natürlich spielt auch "Icemoon" im Pferdesport-Milieu und wird für viel Spannung bei Pferde- und Krimifans sorgen. Mit einer Lesung am 29. August im eigenen Garten präsentierte sie ihr neuestes Werk. Es gab auch wieder Grillhendl und Getränke für die Gäste. Unterbrochen wurde die Lesung auch kurzzeitig von einem Regenguss und Sturm - dafür wurden die Besucher auch mit einem schönen Regenbogen belohnt.

"Icemoon"-Titelheld Corey O'Neill

Der vielbeschäftigte Championjockey Corey O’Neill steht auf der Sonnenseite des Lebens. Er sieht sehr gut aus, ist in jeder Hinsicht überaus erfolgreich, wohlhabend und zu allem Überfluss auch noch frisch verliebt. Doch ein furchtbarer Unfall beendet jäh seine Glückssträhne. Schwer verletzt erwartet Corey eine lange Rehabilitation, die der temperamentvolle und ungeduldige Mann kaum ertragen kann, zudem auch noch weitere unerwartete Verluste sein Leben überschatten.

In dieser deprimierenden Situation begegnet Corey der unkonventionellen Moon McKenzie, die ihn nicht nur auf andere Gedanken bringt, sondern auch auf unerklärliche Weise sein Schicksal zu kennen scheint. Allerdings gibt es in ihrem Leben einige düstere Geheimnisse, die sich als äußerst gefährlich erweisen und urplötzlich zu einer tödlichen Bedrohung werden.