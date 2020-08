OBERWART (ps). "Der Stadtpark" wird zur Bühne - Dieser freudigen Ankündigung für die Aufführungen des "Ersten Österreichischen Distanz Theaters" machte der Regen einen gehörigen Strich durch die Rechnung und sorgte statt Theaterversuch mit Augenzwinkern für "lange Gesichter". Der Oberwarter Stadtpark hätte im August zum Theater-Schauplatz mit vier menschenbetriebenen Riesenpuppen, die Autor Peter Wagner liebevoll als seine "Majestäten" bezeichnet, werden sollen - am FR. 21. August und SA. 22. August lebt dennoch die Hoffnung auf Freiluftaufführungen. Die Gesamterzählung umfasst fünf Kurz-Theaterstücke, die von überlebensgroßen Puppen (designt von Henryk Mossler) unter Verwendung von Licht, Musik und Stimmen vorgeführt werden.

Publikum war begeistert

Die ersten drei regenbedingten Aufführungen im OHO wurden vom Publikum mit viel Begeisterung und Applaus angenommen. Peter Wagner und seinem Ensemble ist es vorzüglich gelungen, die Themen der Übergriffigkeit von den vier Riesenpuppen erzählen zu lassen. Es war eine Meisterleistung der jungen Darstelle, den Funken von der Bühne auf das Pubklikum überspringen zu lassen. Die Puppen vermittelten dem Publikum durch gekonntes Zusammenspiel von Musik-, Licht- und Wortspiel die Geschichten der Welt nach Texten von Katharina Tiwald, Petra Ganglbauer, Siegmund Kleinl, Sophie Reyer, Konstantin Milena Vlasich und Peter Wagner. Eveline Rabold überzeugte dabei stimmlich mit verbindenden Liedern.

Noch zwei Aufführungen in Oberwart



Vielleicht wird am FR. 21. und SA. 22. August der Stadtpark doch noch zur Bühne!

"Bleib mir vom Leibe" ist eine Produktion der Theaterinitiative Burgenland gemeinsam mit dem Offenen Haus Oberwart (OHO) nach einer Idee von Peter Wagner: "Nachdem die Kunstszene während der Corona-Krise erstmals im Mai lautstark aufbrüllte, als die Regierung die Direktiven für die Arbeit auf der Bühne vorgab, ist mir die Idee mit den Puppen gekommen", so der Autor und Ideengeber. Übergriffe, ja sogar Vergewaltigungsakte, spielen in der griechischen Mythologie eine große Rolle. Peter Wagner transferiert dieses Thema der Übergriffigkeit in unsere Zeit und lässt vier Riesenpuppen zusammentreffen, um sich Geschichten der Welt nach Texten von Katharina Tiwald, Petra Ganglbauer, Siegmund Kleinl, Sophie Reyer, Konstantin Milena Vlasich und Peter Wagner zu erzählen.

Spieltermine in Oberwart

Fr. 21. und Sa. 22. August 2020 jeweils um 20.30 Uhr im Stadtpark Oberwart.

Eintrittspreis selbst wählen

Der Eintritt funktioniert nach dem Prinzip „pay as you wish“, sagte Produktionsleiter Alfred Masal. „Man wählt den Eintrittspreis selbst, denn es gibt viele Leute, die arbeitslos sind oder in Kurzarbeit. Wenn wir jetzt im Freien sind und anfangen zu kassieren und einen Zaun aufstellen, das nimmt dem Ganzen den Flair, den es hätte.“ Nach den 5 Aufführungen in Oberwart wird das Stück auch in der Cselley Mühle in Oslip, der Kuga in Großwarasdorf, in Wien und Klagenfurt aufgeführt.

Theaterinitiative Burgenland

"Ein Theaterhaus für zeitgenössisches Theater", so lautet der Grundgedanke seitdem im Juni 2014 die Theaterinitiative Burgenland (ThiB) gegründet wurde. Mit dem OHO ist die perfekte Infrastruktur und das professionelle Know-how gegeben. Es wurde das künstlerische Homebase, in dem abwechselnd und vor allem mit burgenländischen KünstlerInnen neue Stücke erarbeitet und die Produktionen ins Land getragen werden.

Die Corona-Krise hat die Kunstszene schwer getroffen, aber gleichzeitig auch künstlerisch angeregt. Das Ergebnis wird ab 13. August 2020 als 1. Österreichisches Distanz Theater mit dem von Peter Wagner entwickelten Stück "Bleib mir vom Leibe" präsentiert.