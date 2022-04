Die gebürtige Französin Christin Breuil Pala präsentiert ihre Werke bis 1. Juni.

BAD TATZMANNSDORF. Die Künstlerin Christin Breuil Pala stellt ihre Werke seit dem 6. April in der Galerie KunstReich im REDUCE Hotel Vital ****S aus. Die Künstlerin ist Französin, aufgewachsen in der Region Île de France.

Heute lebt sie in Rotenturm. Dort malt Sie auch Ihre einzigartigen Kunstwerke in Ihrem Atelier. Sie absolvierte ihr Kunststudium an der Hochschule für Angewandte Kunst in Paris. Christin Breuil Pala wurde durch die Literatur inspiriert, ihre innere Farbenwelt auf Leinwand zu offenbaren. Die Ausstellung ist bis 1. Juni 2022 zu bewundern.