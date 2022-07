Die Ausstellung der bekannten Künstlerin ist noch bis 16. Juli zu bewundern.

RECHNITZ. In ihrer Vernissage vom 24. Juni in der Galerie Reichermühle präsentierte Christin Breuil Pala ihre neuesten Farbabenteuer. Die durch Literatur und Natur inspirierte geborene Französin, die nun in Rotenturm lebt, nennt ihre beeindruckend lebendigen Bilder: gemalte Poesie.

Ihr Kunststudium schloss sie an der „Angewandten“ in Paris ab. In Frankreich sammelte sie Erfahrung in einem Grafik Design Studio. Manch Besucher mag an die schönsten Werke des Impressionismus erinnert sein. Aber Breuil Palas Mischtechniken sind – kombiniert mit der luziden Weise ihrer Malerei – schon etwas Neues, vielleicht mit Neo-Impressionismus zu benennendes.

Ausstellung bis 16. Juli

Sich selbst von der Qualität der Werke überzeugen lassen kann man sich noch bis 16. Juli zu den Öffnungszeiten der Vinothek (ab 17 Uhr).