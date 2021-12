Der Chor "ConCor" unterstützt auch heuer wieder Familien und Kinder in Brasilien.

MARIASDORF/BAD TATZMANNSDORF. Es ist mittlerweile Tradition geworden, dass ConCor für Kinder und Familien in Brasilien Spenden sammelt. Bis zum Jahr 2019 hat der Chor "ConCor" in Mariasdorf bzw. Bad Tatzmannsdorf Benefizkonzerte für bedürftige Kinder und Familien in Brasilien gegeben.

Seit Beginn der Corona-Pandemie war das leider nicht mehr möglich - trotzdem führen die Mitglieder von ConCor ihr Benefizprojekt mit voller Energie weiter, um die Familien in Brasilien auch heuer wieder mit Essenspaketen, Wasser und kleinen Weihnachtsgeschenken zu unterstützen.

Pakete für Brasilien

"Im Vorjahr konnten wir leider kein Konzert geben. Doch wir kämpften und kämpfen unermüdlich für unser Projekt. So schafften wir es, Corona zu trotzen und dennoch Geld zu senden: für Essenspakete, für Wasser, für Hängematten. Vilma Prado, unser unermüdlicher helfender Engel vor Ort, konnte dank Ihrer Spenden wieder zahlreiche Pakete überreichen. Durch einen persönlichen Kontakt direkt in Brasilien ist gewährleistet, dass wirklich jeder Spenden-Euro dort ankommt, wo er dringend benötigt wird", betont Martin Pleyer von "ConCor".

Auch heuer möchte ConCor mit Ihrer Hilfe ein Strahlen in Kindergesichter zaubern - mit Weihnachtsgeschenken und Essenspaketen. "Corona hat uns zwar auch heuer einen Strich durch die Rechnung gemacht und ein Konzert unterbunden, aber wir sind nicht untätig.

Für ein strahlendes Kinderlachen zu Weihnachten. Bitte helfen Sie uns helfen", so Pleyer.

Foto: ConCor/Martin Pleyer

Spendenkonto

ConCor

Raiffeisenbank Oberschützen

IBAN: AT93 3312 5000 0240 8375