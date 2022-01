So schön kann Vielfalt sein - das OHO bot einen gesungenen Theater-Essay.

OBERWART. Mit dem gesungenen Theater-Essay „Der Fluss sucht sich ein neues Bett“ entführen Peter Wagner und Ensemble das Publikum an diesem Abend in die unterschiedlichsten Musikwelten der im Burgenland beheimateten Menschen – die doch eines gemeinsam haben – das Verbindende zwischen den Völkern.

Unter dem Motto „Über Bestehendes, Verlorenes und neu Hinzugebrachtes“ spannt sich der Bogen von deutscher Mundart, Kroatisch, Ungarisch, Romanes, Jüdisch, Bosnisch, Bayerisch und Irisch bis hin zu Persisch, Mongolisch, Afghanisch und Hebräisch. Virtuell eingespielte Beiträge, die von bestechender Authentizität sind, bilden mit den live gesungenen Liedern ein abwechslungsreiches Gesamtbild. Das Eintauchen in die Gefühlswelten der so verschieden anmutenden Kulturen eröffnet den ZuhörerInnen einen weiten Horizont … die mit großer Intensität dargebrachten Lieder berühren, auch ohne Textverständnis, tief. Bemerkenswert auch die virtuelle Gestaltung der Aufführung – ebenso abwechslungsreich und aussagekräftig wie die musikalischen Darbietungen.

Weitere Termine

"Der Fluss sucht sich ein neues Bett" ist im OHO noch zu sehen am 14. und 15. Jänner um jeweils 19 Uhr im OHO, sowie via Livestream am 15. und 16. Jänner. Am 28. Jänner gibt es eine Aufführung in der KUGA Großwarasdorf.