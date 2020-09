Am Donnerstag, den 10. September feiert der Film "Der Schönste Platz auf Erden" von Regisseurin Elke Groen im Dieselkino Oberwart seine Premiere.

OBERWART/PINKAFELD. Der schönste Platz auf Erden setzt im Jahr 2016 an, im Jahr der Präsidentschaftswahl in Österreich. Pinkafeld gerät in den Fokus der Welt, als sein berühmtester Bewohner Norbert Hofer sich zur Wahl des Bundespräsidenten stellt. Drei aufreibende Jahre stehen den Menschen bevor. Zwischen Gedankenaustausch im Wirtshaus, Perchtenlauf und Ibiza-Video hört Regisseurin Elke Groen den Pinkafeldern zu, diskutiert und zeichnet ein vielperspektivisches Bild des gesellschaftlichen Lebens abseits der großen Ballungsräume. Die offenen Interviewsituationen treffen einen Nerv bei den politisch durchgerüttelten und sich gleichzeitig mit ihrer jeweiligen Lebensrealität auseinandersetzenden Bewohnern. Ein Film, der sich Zeit nimmt, der „anderen Seite“ zuzuhören, um zu verstehen.

„Der schönste Platz auf Erden ist ein Film, der Menschen, wie auch immer sie denken, verstehen möchte. Es ist ein Film, der keine vorgefasste Meinung hat und dadurch an Dinge und Wahrheiten herankommt, die überraschen. Ein Film, der anhand einer kleinen Gemeinde im Burgenland ein vielschichtiges Bild einer viel größeren Gesellschaft zeichnet, die durch Populismus gespalten wurde und doch die Sehnsucht nach Zusammenhalt nie aufgegeben hat.“

— Elke Groen

Regisseurin Elke Groen

Geboren 1969 in Gmunden. Studium der Architektur und der Fotografie in Wien. Seit 1995 als Filmemacherin und Cutterin tätig. 2005 Gründung von groen.film, spezialisiert auf experimentelle Filme. Zuletzt war Groen bei der Diagonale mit dem Kurzdokumentarfilm Bojo Beach (AT 2017) und der innovativen Arbeit Optical Sound (AT 2014) vertreten. Ihre Arbeiten Optical Sound und Nightstill (AT 2008) feierten ihre Premiere im Kurzfilmwettbewerb der Berlinale. Für letzteren wurde sie zudem mit dem Experimentalfilmpreis beim Ji.hlava International Documentary Film Festival sowie beim International Animation Film Festival Animateka in Ljubljana ausgezeichnet. Als Cutterin wirkte Groen an Arbeiten wie Der Stoff aus dem Träume sind (R: Michael Rieper, Lotte Schreiber, AT 2019), Free Lunch Society (R: Christian Tod, AT/DE 2017), Und in der Mitte, da sind wir (R: Sebastian Brameshuber, AT 2014) und Global Shopping Village (R: Ulli Gladik, AT 2014) mit.

Filme: Bojo Beach (AT 2017, Dokumentarfilm), Optical Sound (AT 2014, Innovatives Kino), Nightstill (AT 2008, Innovatives Kino), Jeder siebte Mensch (AT/LU 2006, Dokumentarfilm), Bunica (AT/LU 2005, Dokumentarfilm), Tito Material (AT 1998, Innovatives Kino)