MeinBezirk.at/oberwart präsentiert Winterimpressionen aus dem Bezirk Oberwart im Winter 2022.

BEZIRK OBERWART. "Frau Holle" hielt erneut Einzug im Bezirk Oberwart und überzuckerte die Landschaft hierzulande nach November und Dezember 2021 nun auch in der Nacht vom 22. auf 23. Jänner 2022

Die RegionalMedien Burgenland, Geschäftsstelle Oberwart ruft deshalb erneut auf, schickt uns eure Winterfotos - egal ob beim Spielen im Schnee,beim Eislaufen, Schneemannbauen, Rodeln, Spaziergehen, die verschneite Landschaft oder auch beim Schneeschaufeln usw.

Mailt uns eure Winterschnappschüsse aus dem Bezirk Oberwart mit ein paar Sätzen an redaktion.oberwart@regionalmedien.at oder ladet sie als "Foto des Tages" gleich selbst auf MeinBezirk.at/oberwart rauf. Ein paar werden natürlich auch wieder in der Printausgabe der BezirksBlätter Oberwart zu bewundern sein.

Winterimpressionen vom Spiel und Spaß im Schnee