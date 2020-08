Die Inform Oberwart wurde für heuer abgesagt. Die 50. Inform Oberwart ist nun für 2021 geplant. Mit 200 Fotos blicken wir auf die vergangenen Jahre zurück.

OBERWART. Von 2. bis 6. September 2020 hätte die 50. Inform Oberwart über die Bühne gehen sollen. Der Vergnüngspark hätte am 28. August geöffnet - doch aufgrund der Corona-Krise wurde die 50. Inform für heuer bereits im April abgesagt und auf 2021 verschoben.

Die 50. Inform Oberwart soll dann vom 1. bis 5. September 2021 stattfinden, der Vergnügungspark ab 27. August 2021 laufen. Zum Anlass des Jubiläums blicken wir - als langjähriger Partner und Begleiter der Inform - ein wenig zurück und haben Foto-Highlights aus den vergangenen Jahren zusammen gesucht. Klickt euch rein.

Viele Stars und Höhepunkte

Die Inform prägte über fünf Jahrzehnte den Veranstaltungsreigen im Spätsommer. Vor allem in den 1980er Jahren war stets die Hölle los. Nach zahlreichen Höhen und Tiefen in den 50 Jahren hat die Inform mit dem Vergnügungspark aber nach wie einen hohen Stellenwert für und in der Region.

Neben der Messe, die seit Jahren als Familienmesse etabliert ist, ist es vor allem auch der Unterhaltungsbereich mit den Zelten. Und da gab es viele Stars, die in all der Zeit auf der Bühne standen: The Jocers, The Jets, Rockip, KIXX, Brunner & Brunner, Wolfgang Ambros, Claudia Jung, Andreas Gabalier, Die Lauser, Die Edlseer,Die Paldauer, das Nockalm Quintett, Die Ursprung Buam, Meilenstein, Melissa Naschenweng, Hannah, Oliver Haidt uvm.

Inform 2011

Oktoberfest in Hartberg

Während die Inform Corona zum Opfer fiel, findet das 51. Hartberger Oktoberfest unter dem Motto "Tradition mit Abstand" statt. Vom 11. September bis 3. Oktober ist jeweils Freitag und Samstag von 15 bis 1 Uhr geöffnet. Im Mittelpunkt steht heuer ein überdachter Biergarten, dazu kommen die Disco und ein großer Vergnügungspark im Freigelände.

Musikalische Highlights in Hartberg sind heuer am 11.9. Die Draufgänger, am 18.9. Melissa Naschenweng, am 25.9. Die Edlseer, am 26.9. ballyhoo und am 2.10. Alle Achtung.

„Marie“ kommt zum Oktoberfest