"The Legendary Breitmaulfrosch" Ernst Istvanits gastierte am 25. Juli 2020 im Erlebnisgasthaus Zum Kleeblatt in Wolfau.

WOLFAU (kv). Der Liedermacher und Humorist aus Oberpullendorf bringt sein Programm im Rahmen einer kostenlosen Aktion auf die Bühnen der burgenländischen Dorfgasthäuser. Er reist durch das ganze Burgenland mit der Mission, die Menschen dazu zu animieren, öfters einen geselligen Abend im ortsansässigen Gasthaus zu verbringen. Alles im Kampf gegen das Wirtshaussterben.

Harte Zeiten

Gerade in Zeiten wie diesen ist diese Aktion wichtiger denn je.

"Viele Menschen haben derzeit eine Scheu, ins Wirtshaus zu gehen. Sie sind verunsichert und wissen gar nicht mehr, was sie dürfen und was nicht", so der Kabarettist.

Ernst Istvanits bescherte den Gästen einen ungefährlichen "sau guiden" Abend. Dabei kam er natürlich auch an der Coronasprache nicht vorbei. Er bezeichnete sich selbst als "Risikoguru", der im Homeoffice gewhatsappt und gefacebooked hat und leider nicht zu den Virusurlaubern zählt, die am Neusiedlersee eine Hütte haben. Das Publikum hat den kulturellen Abend mit kühlen Getränken genossen und bestätigt, dass Lachen mehr denn je gesund ist und vor allem gesund hält.