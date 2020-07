In der heutigen Zeit, wo viele Nahversorge in den kleinen Orten aussterben, ist es besonders wichtig das man diese Nahversorger aufrechterhält.

So ist es in Oberschützen! Hier wurde der Nah & Frisch Nahversorger Murlasits zwar für eine Weile geschlossen - aber heute wurde der Nahversorger "Nah & Frisch Lepschi-Rosner" neu eröffnet.

Denn hier gibt es ab sofort nicht nur die Möglichkeit Lebensmittel einzukaufen, sondern auch "Mei Eck" - wo man in einer gemütlichen Atmosphäre einen Kaffee genießen kann.