Diese Frau passt in keine Schublade ... Eveline Rabold ist engagiert, vielseitig, kreativ, empathisch und weltoffen – so präsentierte sie sich auch im Interview mit MeinBezirk.at/Oberwart.

OBERWART/LITZELSDORF. Eveline Rabold, die neue Obfrau vom Offenen Haus Oberwart und erfolgreiche Unternehmerin sowie Künstlerin sprach im Interview mit MeinBezirk.at/BezirksBlätter Oberwart über ihre vielseitigen Aufgaben und Leidenschaften.

MeinBezirk.at: Frau Rabold, Sie führen eine höchst erfolgreiche Werbeagentur, sind professionell ausgebildete Sängerin und auch in der bildenden Kunst aktiv tätig: Was treibt Sie an, nun auch die Leitung des OHO in Oberwart zu übernehmen?

Eveline Rabold: „Mich verbindet mit dem OHO eine lange Geschichte. Ich hatte die Funktion der Obfrau bereits von 2004 bis 2010 inne … das OHO liegt mir einfach wahnsinnig am Herzen! Diese Aufgaben, die zeitgenössische Kunst auch in der sogenannten „Provinz“ zu etablieren. Nachdem man an mich herangetreten ist habe ich zwar überlegt, weil meine Zeit ja doch knapp ist. Aber es ist notwendiger denn je, dass man eben auch in unserer Region dranbleiben und ständig weiterarbeiten muss – und da war es dann für mich klar, dass ich diese Aufgabe übernehmen werde.“

Was sind Ihre Visionen für die Zukunft des OHO?

„Es ist keine Sache, die ich allein mache. Es gibt einen Vorstand und einen Geschäftsführer, die alle maßgeblich sind, wie es weiter geht. Generell ist es wichtig, auf die geänderten Bedingungen zu reagieren. Die Pandemie verlangt Kunst- und Kulturschaffenden viel ab, doch sie bietet auch innovative Perspektiven. Es gibt mittlerweile neue technische Möglichkeiten, die eingesetzt werden können – wie z.B. Streaming – und da war das OHO in den letzten Monaten extrem tough. Man hat viel Know-how dazugewonnen und auch technisches Equipment angeschafft, um auch auf diesem Sektor gut arbeiten zu können. Wir wissen ja nicht, wie es in Zeiten wie diesen weitergehen wird. Und auch unter normalen Bedingungen bietet dieser Aspekt nun eine zusätzliche Möglichkeit: Das Publikumsspektrum kann damit wesentlich erweitert werden, da man von überall aus an den Veranstaltungen teilnehmen kann.

In jeder Krise liegt ja auch eine Chance – auf diese Idee wäre man früher so nicht gekommen! Man muss einfach gewisse Dinge neu denken – wer weiß, was sich da noch daraus ergibt. Und Herausforderungen anzunehmen, das macht mir großen Spaß … mir Gedanken zu machen, wie geht man mit veränderten Voraussetzungen um, was bieten sich für neue Möglichkeiten.“

Was wird die erste Produktion im OHO sein?

„Es gibt ein zwei Jahres Projekt im OHO, das 2022 beginnt und sich stark mit der Digitalisierung beschäftigen wird, mit den Auswirkungen auf unser aller Leben, nicht nur auf die Kunst bezogen. Hier sind wir gerade im Begriff, KünstlerInnen und Termine zu fixieren.“

Mit welcher Einstellung begegnen Sie den mannigfaltigen Einschränkungen, die die Pandemie mit sich bringt?

„Aus dem Blickpunkt der OHO Obfrau und der Künstlerin kann ich sagen, dass bildende Künstler ja nicht aufgehört haben, künstlerisch tätig zu sein. Bei manchen gab es hier sogar einen kleinen „Schub“. Ich habe erlebt, dass gerade diese Zeit oft genutzt wurde, um neue Dinge zu machen. Natürlich fehlt das Publikum – als Sängerin steht man gerne vor Publikum auf der Bühne – nicht nur vor einer Kamera, das ist keine Frage.“

Als Geschäftsfrau bin ich mit meinem Unternehmen gut durch die Krise gekommen. Natürlich war zu bemerken, dass sich manche Aufträge verschoben haben bzw. ausgefallen sind. Doch ich habe so das Gefühl, dass sich alles wieder gesammelt hat. Was natürlich schon zu sagen ist: Ewig kann man so einen Zustand nicht stemmen. Jeder muss hier für sich selbst überlegen, welchen Beitrag er leisten kann. Ich bin die letzte, die sagt, dass man aufgrund wirtschaftlicher Überlegungen alles andere hintanstellen soll – doch irgendwann muss man in ein normales Leben zurückkehren. Und das funktioniert nur, wenn wir uns alle gemeinsam, als Gesellschaft, anstrengen, solidarisch sind und sich jeder einbringt und mitarbeitet. Es geht ja schließlich auch um den Arbeitsplatz jedes Einzelnen – und Unternehmen halten diese Situation nicht endlos aus, so wie es auch nicht endlos Förderungen geben kann. So realistisch muss man sein.“

Haben Sie im Augenblick ein musikalisches Projekt laufen?

„Ja, ich gehe jetzt auch gleich zur Probe: „Der Fluss sucht sich ein neues Bett“ mit Premiere zu Silvester im OHO. Wir hatten eine sehr erfolgreiche Musikproduktion (Uraufführung 2013):

„Der Fluss – Die Lieder der Lebenden, die Lieder der Toten“, die in ganz Österreich unterwegs war. Hier haben wir uns mit den Liedern aller Volksgruppen, die im Burgenland leben, und deren Verarbeitung von Leben und Tod in Liedform, beschäftigt. Dieses Programm ist quasi eine Fortsetzung dieser Arbeit, da es mittlerweile viele Menschen aus anderen Staaten gibt, die nun in unser Burgenland gezogen sind. Und eben diese haben auch ihre Kultur und ihre Lieder zu uns mitgebracht. So wollten wir am letzten Tag des Jubiläumsjahres „100 Jahre Burgenland“ die Lieder unserer Volksgruppen, zeitgenössisches Liedgut aus der Popkultur und Lieder von Menschen, die hier leben, seien es persische Lieder, das Lied einer Mongolin oder eines afghanischen Musikers, der uns ein Lied geschenkt hat, einbringen. Es ist eine Identitätsschau des Burgenlandes, wie es im Heute aussieht. Bis Ende Jänner wird das Programm sechs Mal im Burgenland zu sehen sein. Am 15. Jänner um 19 Uhr und am 16. Jänner um 17 Uhr gibt es auch ein Streaming-Angebot, wo man auch von zu Hause aus mit dabei sein kann.“

Sie sind mit dem Autor und Regisseur Peter Wagner verheiratet, das ist ein gemeinsames Projekt von Ihnen beiden?

„Ja, es ist uns total wichtig, immer wieder gemeinsame Projekte zu gestalten. Natürlich kennt er meine Stimme am besten und weiß daher, wie und wo er mich perfekt einsetzen kann.“



Was ist Ihr Geheimnis einer gelungenen Beziehung?

„Unglaublicher Respekt vor einander und der nötige Freiraum. Ein wesentlicher Bestandteil unserer Beziehung ist auch die gemeinsame Arbeit, dieses Aufeinandertreffen in einem anderen Setting – also nicht nur als Ehepaar daheim, sondern in einem beruflichen Konnex, in dem wir miteinander arbeiten und andere Diskussionspunkte haben.“

Was würden Sie persönlich als Ihren größten Erfolg bezeichnen?

„Einerseits sicher eine Agentur mit so einem tollen Team zu führen … vielleicht ist das aber auch ein Geschenk, diese Leute gefunden zu haben, mit denen ich hier arbeiten darf. Wir haben den Österreichischen Werbepreis in Gold und in Bronze gewonnen, was eine schöne Bestätigung unserer Arbeit darstellt.

Und als Erfolg sehe ich auch, dass ich das, was mich ausmacht und mir wichtig ist, beruflich umsetzen kann. Sei es als Grafikdesignerin in der Agentur oder als Sängerin auf einer Bühne … und dass ich es mir selber ermöglicht habe, das tun zu können.“

Was macht eine gute Chefin aus?

„Für jeden Mitarbeiter den richtigen Platz im Team zu finden ist wesentlich. Nicht jeder kann alles – auch ich nicht – jeder hat seine persönlichen Stärken, und es gilt herauszufinden, wo er/sie am besten einsetzbar ist. Und den Leuten Vertrauen schenken: Alles zu reglementieren und alles irgendwelchen Prozessen unterzuordnen hat für mich á la longue keinen Sinn. Die Leute müssen die Möglichkeit haben, in einer gewissen Eigenverantwortlichkeit zu arbeiten, im eigenen Tempo, im eigenen System. Ich vertraue darauf, dass so das Bestmögliche entstehen kann.“

Was würden Sie jungen Menschen mit künstlerischen Ambitionen raten, um ihre Ziele verwirklichen zu können?

„Ich denke, um wirklich den Weg als KünstlerIn beschreiten zu können, ist die innere Einstellung nötig: Egal, was sich mir in den Weg stellt, ich werde ihn gehen. Die bedingungslose Hingabe an die Kunst ... und das totale bei sich Bleiben. Jemand, der diesen Weg einschlägt, muss ihn mit echter Überzeugung – und kompromisslos – gehen. Eine halbe Geschichte wird nicht funktionieren.“

Wie bekommen Sie all das unter einen Hut?

„In meinem Fall sind es alles Sachen, die sich gegenseitig bedingen. Das eine gibt Energie für das andere. Das war während meiner Grafik-Design Ausbildung an der Ortweinschule in Graz bereits so, wo ich in der Mittagspause zum Gesangsunterricht an das Konservatorium gefahren bin. Diese Mehrgleisigkeit ist in mir angelegt – ich brauche das total. Die Möglichkeit, auf der Bühne zu stehen und dann wieder in die Agentur zu kommen und umgekehrt ist für mich befruchtend, inspiriert mich. Deshalb wollte ich mich nie für das eine oder andere entscheiden müssen, da das eine dem anderen so viel gibt. Und mit dem OHO ist es genauso, weil es organisch einfach dazugehört. Die Bereiche fließen ineinander, und ich nehme eines vom anderen mit. So ist einer unserer Schwerpunkte in der Agentur Ausstellungs- und Museumsgestaltung, den ich ohne die Erfahrungen vom OHO nicht so hätte setzen können. So bedingt sich alles, was ich tue und ist nie eine Last, sondern eine Bereicherung.“

Wie entspannen Sie am besten?

„Ich gehe gerne in die Natur, das erdet mich und macht den Kopf frei. Auch reise ich gerne, bin gerne unterwegs durch ein Land, neue Eindrücke sammeln, das entspannt mich und bringt mir neue Ideen.“

Was sind ihre Inspirationsquellen?

„Gute Gespräche mit interessanten Menschen inspirieren mich am meisten. Es können auch gerne Diskussionen sein, neue Standpunkte und Ansichten kennenlernen.“



Haben Sie ein musikalisches Vorbild?

„Nein, ich wollte mich nie festlegen. Da ich als Sängerin sehr oft für Theater und Film unterwegs bin, interessiert mich die jeweilige Situation – mich da hineinzudenken. Dabei sind mir meine klassische und meine Jazz Ausbildung sehr hilfreich, auf die ich zurückgreifen kann. Für eigene Projekte versuche ich, meinen ganz eigenen Stil zu finden, den ich mittlerweile entwickelt habe. Da war es mir auch sehr wichtig, nicht so zu klingen wie jemand anderer.“

Persönlicher Leitsatz?

„Für mich sind Dinge interessant, die eine Herausforderung in sich tragen!“

Der Fluss sucht sich ein neues Bett