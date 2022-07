DEUTSCH SCHÜTZEN. Am Mittwoch, 29. Juni 2022, fand das Schultaschenfest des Kindergartens Deutsch Schützen in einem kleinen, aber doch festlichen Rahmen statt.

Sechs Kinder werden im September in die Schule gehen, Bgm. Franz Wachter sowie Vizebgm. Herbert Weber waren beim Fest und übernahmen das traditionelle "Rausschmeißen" aus dem Kindergartenhaus.

Die Kinder präsentierten Liedern und Gedichte, danach sorgten die Eltern für Speis und Trank!

"Vielen Dank an die Eltern für die gute Zusammenarbeit!", so Kindergartenleiterin Madeleine Horvath.