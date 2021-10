„Bewehrung aus Gold - 5 Jahre studiert, jetzt wird betoniert". OBERWART. Unter diesem Motto fand letzten Samstag, dem 9. Oktober 2021, der Bautechnikball der HTL Pinkafeld statt.

Nach 2 Jahren war es endlich wieder möglich, unter strengen Hygienevorschriften, einen Ball im MEZO Oberwart zu veranstalten. Das zeigte sich besonders bei den hohen Besucherzahlen, denn die Gäste wollten den diesjährigen Startschuss, für die kommende Ballsaison 2021/22, nicht verpassen.



Ein guter Saisonstart

Die MaturantInnen eröffneten mit einer eleganten Polonaise den festlichen Abend. Bei Wein, Cocktails, Snacks und guter Musik der Band „Skylight" herrschte beste Stimmung unter den Besuchern. Besonders die kreative Mitternachtseinlage gefiel den Gästen und zog viel Aufmerksamkeit auf sich. Insbesondere in der Disco, in der die Maturanten & Maturantinnen ausgelassen feierten, war die Partystimmung kaum zu überhören. Auch bekannte Gäste ließen sich den Maturaball nicht entgehen, wie unter anderem Bürgermeister Georg Rosner, NAbg. Christian Drobits und Pinkafelds Vizebürgermeister Franz Rechberger. Zusammenfassend war der Abend ein voller Erfolg und eine Nacht die auf alle Fälle in Erinnerung bleibt.