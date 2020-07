WELGERSDORF. Der SV Welgersdorf lud zum Spielefest in Kooperation mit dem ASKÖ Burgenland. Zahlreiche Kinder hatten ihren Spaß in der Hupfburg oder mit Oktopus, diversen Bällen und "Vier gewinnt". Dazu kam auch noch jede Menge an großen und kleinen Seifenblasen.

Fürs leibliche Wohl mit Getränken, Kaffee und Mehlspeisen war natürlich ebenfalls gesorgt.