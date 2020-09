Der Hianzenverein lud am 6. September 2020 zum Herbst-Speck-Dackel. Die Hopfenschwinger - eine musikalische Nueentdeckung aus Neckenmarkt - unterhielt mit schwungvollem Blasmusikkonzert die Besucher. Die Musikgruppe hatte auch gleich ihr Hopfenschwinger-Bier zum Verkosten mit. Hobbykoch Johann Wallner sorgte mit seinem gut gewürztem Kesselgulasch für das leibliche Wohl. Als jüngste Neuerscheinung und in erster Linie für die kleinen "Hianzen" gedacht, wurde das Sprüchleinbuch "As kluani hianzische Viecher ABC" mit Texten von Doris Karner vorgestellt. Es ist ab sofort beim Hianzenverein erhältlich.