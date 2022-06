Seit Herbst 2010 ist David Seidel Universitätsprofessor für Fagott an der Kunstuniversität Graz am Institut Oberschützen. Seit 2020 ist er Leiter des Instituts. Im Interview erzählt er wie das Fagott zu seinem Instrument wurde und was das Studieren in Oberschützen ausmacht.



REGIONALMEDIEN BURGENLAND: Mit wieviel Jahren haben Sie mit dem Fagott spielen begonnen?

PROFESSOR DAVID SEIDEL: Die Musik ist von Geburt an in meinem Leben gewesen, auch weil beide Eltern Musiker sind. Im Alter von sieben Jahren habe ich begonnen Geige zu lernen und mit neun Jahren kam das Klavier dazu. Über meinen damaligen Klavierlehrer bin ich dann zum Fagott gekommen. Er war damals der Meinung, dass meine rechte Hand keine schönen Melodien spielen kann und ich solle doch ein Melodie-Instrument lernen. Bei meinem Vorbereitungsstudium am Mozarteum in Salzburg hat sich Milan Turković, der mittlerweile ein sehr guter Freund geworden ist, bereit erklärt, mich als Anfänger zu nehmen. Das war eine besondere Ehre für mich. Danach hat mich Yoshinori Tominaga bis zu meinem Hauptstudium mit 18 Jahren bei Richard Galler begleitet. Sozusagen bin ich über Umwege zum richtigen Instrument gekommen - beim Fagott fühle ich mich zuhause.

Welche Philosophie verfolgt das Institut Oberschützen?

Die Philosophie ist Kammermusiker*innen und Solistinnen und Solisten auszubilden. Die Besonderheit unseres Instituts ist, dass wir alle Orchesterinstrumente an einem Standort versammelt haben. In Graz gibt es je ein Institut für Bläser und Schlaginstrumente, für Streicher und Klavier. Hier in Oberschützen haben wir Bläser, Streicher und Klavierklassen vereint. Zimmer an Zimmer bilden wir alle Orchesterinstrumente, ausgenommen die Harfe, aus. Ein Vorteil ist, wir können schnell Kammermusikensembles zusammenstellen. Wir haben auch ein eigenes Orchester, welches gut zusammengewachsen ist, weil wir einfach vieles gemeinsam machen.

Wieviele Studierende gibt es?

Wir haben ca. 180 Studierende, wovon 40 sich im Vorbereitungsstudium befinden, die zum größten Teil aus der Region stammen. Da sehen wir uns als Bindeglied zur Region. Von der Musikschule zum künstlerischen Basislehrgang (KBL), der im Wimmer Gymnasium beheimatet ist, geht es dann zum Vorstudium, auch Vorbereitungs- oder auch Hochbegabtenlehrgang genannt. Die anderen 140 Studierenden sind im Hauptstudium. Insgesamt sind in Oberschützen 32 Nationen vereint.

Wieviele Lehrende unterrichten am Institut?

Wir haben 16 Ausbildungsklassen, diese werden von Professorinnen und Professoren betreut. Mit den Korrepetitor*innen, mit den Lehrenden für die Pflichtfächer und Theorie sind wir bei 36 Personen, die an unserem Institut unterrichten.

Wann kann man mit dem Studium beginnen?

Bereits im Kindesalter kann eine Musikausbildung begonnen werden. Im Hochbegabtenlehrgang gibt es keine Altersuntergrenze. Voraussetzungen sind die physische Eignung und eine außerordentliche musikalische Begabung. Mit dem Vorbereitungslehrgang kann man mit 15 Jahren beginnen. Sinnvoll ist es nach dem Schulabschluss, je nachdem welche Schule man besucht, mit 18 oder 19 Jahren mit dem Hauptstudium zu beginnen. Im Bachelorstudium dauert die Ausbildung acht Semester und im Masterstudium vier. Diese kann man jeweils um zwei weitere Semester verlängern. Unabhängig vom Zeugnis, muss man sich natürlich künstlerisch unter Beweis stellen, um eine Anstellung zu bekommen. Da zählt nicht nur das Diplom, sondern die absolute Leistung. Die Betreuung bis zu den Probespielen ist daher sehr wichtig.

Wie schaut es mit jungen Talenten aus?

Wir sind sehr froh, dass wir unsere Studierenden-Anzahl halten konnten. Corona hat uns am Beginn der Lockdowns im März 2020 und in weiterer Folge bei der für uns sehr unangenehmen Serie der Lockdowns-Light, in denen das Musizieren von November 2020 bis Mai 2021 nicht möglich war, gezeigt, dass wir keine Brotbäcker sind. Damit meine ich, dass nicht gleich an Tag eins des ersten Lockdowns klar war, was der Gesellschaft fehlt. Aber nach einigen Wochen war klar, dass der Gesellschaft ohne Musik und Kunst ein ideeller und geistiger Notstand droht. Diese Erkenntnis war sehr wichtig, vor allem für die jungen freischaffenden Musiker*innen, da so die Aufmerksamkeit auf diese Notsituation gerichtet wurde. Es war unerlässlich, die jungen Talente besonders zu unterstützen und zu motivieren weiterzumachen. Ein zahlenmäßiger Einbruch beim Nachwuchs wäre für uns alle sehr negativ und hätte große Auswirkungen auf unser gesellschaftliches Leben.

Hat die konzertlose Zeit Lücken hinterlassen?

Wir müssen jetzt sehr viele Auftritte nachholen. Es wurde viel gelernt und geübt, aber die Auftrittserfahrung hat sehr gelitten. Ich habe einige Live-Streams gespielt, was sehr befremdlich war. Man wusste zwar, dass jemand da sitzt, aber das Live-Publikum für die Interaktion ist schon etwas sehr spezielles und besonders wichtig für die Konzerte.

Wie versucht man mit der Corona-Situation umzugehen?

Seit Pandemie-Beginn wurden wir angehalten Online-Lehre abzuhalten. Zum Teil mussten große Abstriche gemacht werden. Es war aber, vor allem in Notfällen, eine wichtige Überbrückung, um in Kontakt mit den Studierenden zu bleiben. Das erste reguläre Semester wurde im Wintersemester 2021 ausgerufen und nach sechs Wochen wieder abberufen. Auch das aktuelle Sommersemester gestaltete sich aufgrund von Ausfällen schwierig, nun hoffen wir komplett im Präsenzmodus bleiben zu können.

Zurück zu Ihnen: Was sind Ihre musikalischen Vorbilder?

Logischerweise sind es immer die Lehrer bei denen man lernt, allem voran Richard Galler, bei dem ich mein Hauptstudium absolviert habe und natürlich Milan Turković und Yoshinori Tominaga, die mich bei meinen Anfängen begleitet haben. Die drei haben mich am meisten geprägt.

Wenn man ihren Lebenslauf betrachtet, gestaltet sich dieser sehr abwechslungsreich. Erzählen Sie davon?

Mit Sicherheit ist meine 20-jährige Orchestertätigkeit meine Hauptberufung. Ohne diese Tätigkeit könnte ich auch nicht die jetzige ausführen. Parallel dazu habe ich 10 Jahre unterrichtet. Es ist nicht unbedingt üblich, dass man das Orchester aufgibt, aber ich wollte mich auf neue musikalische Herausforderungen einlassen können. Ich habe viele Kammermusikgruppen und Ideen, die darauf warten geplant und umgesetzt werden zu können.

In welchen Häusern möchten Sie sehr gerne einmal spielen?

Gerne kehre ich immer wieder in die beiden großen Wiener Häuser Musikverein und Konzerthaus, in die Elbphilharmonie in Hamburg, in die Berliner Philharmonie oder an die Mailänder Scala zurück. Das sind die großen Häuser, die man kennt und die nicht umsonst diesen Status haben.

Als Musiker ist man sehr viel unterwegs und lernt sehr viele Leute kennen. Ist das manchmal anstrengend oder macht gerade das den Reiz aus?

Eine gewisse Anstrengung ist mit Sicherheit dabei, aber die Schönheit überwiegt. Ich hatte immer das Gefühl, und das ist nach wie vor so: Man darf hinaus. Wenn eine Anfrage kommt, irgendwo spielen zu können, dann ist die Freude nach wie vor ungebrochen, die erlernte Kunst präsentieren zu können. Die Pendelei bedeutet zwar manchmal anstrengende Wochen, aber ich würde es nicht missen wollen. Der Tapetenwechsel tut auch gut. Die Bereitschaft zum Reisen sollte ein Musiker auf jeden Fall mitbringen.

Ein Leben ohne Musik ist … dazu könnte man den Selbsttest starten: Dreht man bei einem guten Film die Musik ab, ist man am Ende völlig fertig. Die Musik verändert unsere Wahrnehmung und unser ganzes Bewusstsein. Daher ist Musik unverzichtbar.

Hier geht es zu den weiteren Interviews.