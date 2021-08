Zwei Größen ihrer Zunft treffen am 28. August auf dem Areal der Naturfreundehütte in Kemeten - der Stierwies‘n - zusammen und stellen ihr Können in den Dienst der guten Sache.

KEMETETEN. Auf den ehemaligen Rinderweiden der Gemeinde Kemeten, den Stierwies’n, steht seit nunmehr über 40 Jahren die Hütte der Naturfreunde Kemeten. Am 28. August dient die Hütte mit ihrem wild-romantischem Ambiente als Kulisse für ein besonderes Open-Air-Event.

Der eine liest, der andere erzählt

Christoph F. Krutzler, der bekannte und charismatische Schauspieler taucht in die Welt der Literatur ein und liest in seiner unverkennbaren Art Werke großer Dichter wie Schiller oder Rossegger. Komplettiert wird der Abend von Hans Goger. Im Anschluss an die Lesung erzählt der Wolfauer von seiner Entdeckungsreise durch Österreich. "Von der Steppe zum Großglockner" ist eine einzigartige Reise vom tiefsten bis zum höchsten Punkt Österreichs. Mit dem Rad und zu Fuß fuhr bzw. ging der Südburgenländer von Apetlon im Burgenland bis auf den Großglockner.

Beginn ist um 19:00 Uhr, Eintritt freie Spende. Mit dem Reinerlös der Veranstaltung soll in Not geratenen Menschen im Südburgenland geholfen werden.