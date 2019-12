MIPO OW beendet das Jahrzehnt erfolgreich

MIPO OW beendet das Jahr 2019 und somit das Jahrzehnt auf dem 5. Platz in der österreichischen Regionautenwertung wenn es um die Aufrufe der letzten 30 Tage geht. MIPO ist somit das beste burgenländische Regionautenteam denn daraus folgend im Burgenland Platz 1 und sogar in der Wertung Oberwart klar auf Platz 1.

Diesen Erfolg hätte am 1.1.2019 noch keiner zugetraut!

Platz 1 geht nach Oberösterreich

Platz 2 nach Kärnten

Platz 3 nach Tirol

Platz 4 in die grüne Steiermark

Und eben Platz 5&6 ans Burgenland!