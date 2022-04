Martina Parker und Barbara Karlich lesen im AVITA Resort Kriminalistisches.

BAD TATZMANNSDORF. Wenn sich Bestseller-Autorin Martina Parker und die Talkmasterin der Nation, Barbara Karlich gemeinsam auf einer Bühne treffen, darf man sich auf einen unterhaltsamen Abend freuen! Davon konnten sich bei der Lesung im AVITA Resort am 12. April nicht nur die Hotelgäste überzeugen, sondern auch zahlreiche Besucher:innen aus der Region.

Die beiden Stimmungskanonen sind bekennende AVITA-Fans. Barbara Karlich hat sogar den Begriff „AVITAnerin“ ins Leben gerufen. Sowohl in „Zugroast“, als auch „Hamdraht“, den beiden Südburgenland-Bestsellern von Martina Parker, treffen sich die Protagonisten in der AVITA Therme und bestellen unter anderem Caipirinha an der Poolbar.



Musik von Irina Martynov

Begleitet wurde der unterhaltsame Abend von der bezaubernden Pianistin Irina Martynov aus der Ukraine. Die Besucherinnen und Besucher des Events im AVITA Resort waren sich einig: so geht Lesung!