KEMETEN. Bei herrlichstem Sonnenschein gestaltete der Musikverein Kemeten am Sonntag, 3. Juli, den Frühschoppen beim evangelischen Pfarrfest in Kemeten gestalten. "Wir hatten großen Spaß", so die Mitglieder des Musikvereins. Die zahlreichen Besucher bei diesem gelungenes Fest hatten diesen vermutlich auch.