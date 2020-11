Der Liedermacher Christian De Lellis aus Pinkafeld veröffentlichte aus seinem aktuellen Album "La dolce vita - Das Süße Leben", seine neueste Single "Garten Eden".

PINKAFELD. Darin schlüpft der Musiker, der sich nach eigenen Angaben, einen liebenswerten Chaoten nennt, in die Rolle einer Drag-Queen. Getreu dem Motto „Wenn dir das Leben Zitronen schenkt, mach Limonade draus“ entschied sich der Pinkafelder mit italienischen Wurzeln auch ein Musikvideo dazu zu produzieren.

"Akzeptanz und Toleranz"

Aber was war die Idee dahinter? "Nun, ich glaube in dem Kontext ist es nicht so weit hergeholt Mann und Frau, also die beiden Geschlechter zu vermischen. Mir geht es hier nicht um die Aufarbeitung meiner Sexualität, sondern vielmehr darum, zu zeigen, dass alles eins ist und wir Menschen näher beieinander sind, als uns manchmal bewusst ist, so De Lellis. Er hat große Ehrfurcht vor Personen, die sich sexuell outen und ihrer Orientierung folgen. "Hier muss meiner Meinung nach noch viel in Richtung Toleranz und Akzeptanz passieren. Sexualität ist das ureigene im Menschen beziehungsweise einem Lebewesen. Mit der Darstellung als Drag-Queen vereine ich also nicht nur Mann und Frau – sprich Adam und Eva – sondern möchte auch einen Punkt setzen in 'Akzeptanz und Toleranz', so der Musiker abschließend.

Videopremiere am 13. November - Garten Eden





Zur Person

Der Liedermacher Christian De Lellis macht charmanten Mundartpop. Manche nennen ihn den neuen Timischl (STS) oder Alpen John Lennon. Er schreibt, komponiert und singt über das Leben und die Liebe. Vorbilder sind Georg Danzer, Dean Martin und wohl auch Kris Kristofferson. Seinen burgenländisch-italienischen Wurzeln treu bleibend bringt der Musiker im heimischen Dialekt gekonnt eine Message rüber: "La vita e bella" - die schönen Seiten des Lebens zu genießen, auch wenn es einmal Gegenwind gibt, dafür ist Musik die beste Begleitung.