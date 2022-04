Mit einem Programm fein aufeinander abgestimmter Korrespondenzen feiert die aus Frankreich stammende KUG-Professorin Claire Levacher am 8. Mai ihr Debüt beim Symphonieorchester Oberschützen.

OBERSCHÜTZEN. Debussys „Nachmittag eines Faunes“ gilt als Schlüsselwerk der anbrechenden Moderne, welche die Musik „neuen Atem schöpfen“ (P. Boulez) ließ. Wenige Jahre zuvor betrat auch Antonín Dvořák mit seiner lyrisch-hymnisch gestimmten G-Dur-Symphonie, die sich in vielen Details an Tschaikowskys Symphonik orientiert, neues Terrain. Als Meister der Synthese erwies sich der italienische Komponist Luciano Berio, als er in den 1980er Jahren eine Reihe früher Klavierlieder Gustav Mahlers instrumentierte und damit Vergangenes und Gegenwärtiges in eine tönende Beziehung zueinander brachte. (Text: Klaus Aringer/Institut Oberschützen)

Das Symphonieorchester Oberschützen lädt am Sonntag, dem 8. Mai, um 19 Uhr zum Orchesterkonzert in den Jenö Takács Saal im Kultur- und Universitätszentrum Oberschützen ein.

Programm

Claude Debussy: Prélude à l’après-midi d’un faune

Gustav Mahler / Luciano Berio: 7 Lieder

Antonin Dvořák: Sinfonie Nr. 8 G-Dur op. 88

Dirigentin: Claire Levacher - Symphonieorchester Oberschützen der Kunstuniversität Graz

Sänger*innen: Samantha Baran (POL), Daiana Aksamit (UKR), Stefan Jovanovic (SRB)

Information & Karten: tickets-oberschuetzen@kug.ac.at oder +43(0)3353 6693 3120