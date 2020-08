Das Hotel telegraph in Oberwart lud zum Tag der offenen Tür mit Verlosung, Bieranstich und Musik.

OBERWART. Nachdem am Donnerstagabend die offizielle Eröffnungsfeier stattfand, gab es am Freitagnachmittag einen Tag der offenen Tür mit einigem Programm. Neben Führungen durchs Haus konnte man auch Autogramme und Fotos mit den beiden Profikickern Jakob Jantscher und Lukas Spendlhofer vom SK Sturm Graz ergattern. Es gab auch eine Verlosung, bei dem als Hauptpreis ein Original-Matchtrikot von David Alaba (inkl. Unterschrift) winkte - dieses gewann dann Ute Wagner. Am Abend sorgte die Gruppe Funktomas für gemütliche Stimmung.

Am Samstag folgt ein weiterer Tag der offenen Tür mit dem Highlight Boris Bukowski als krönenden Abschluss.

