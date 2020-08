Die Musical & Stage Dance Company feierte Premiere mit "The Show must go on" in Riedlingsdorf.

RIEDLINGSDORF. Nach über sechs Monaten Zwangspause standen die Mitglieder der Musical & Stage Dance Company aus Pinkafeld wieder auf der Bühne. Mit einer tollen Show begeisterten sie das zahlreiche Premierenpublikum im Kultursaal Riedlingsdorf.

Dieses bekam bereits am ersten Showabend eine hervorragende Mischung aus hoher Tanzperformance, tollen Stimmen und humorvoller Schauspielkunst. Damit war ein kurzweiliger und mitunter emotionaler Abend garantiert. Denn es gab auch einige prämierte Auftritte (Staatsmeister und Medaillen). Darüber hinaus wurde auch MSDC-Mitglied Nina Plank mit dem "Wurzelsepp" geehrt, nachdem sie an einer renommierten Wiener Musicalschule aufgenommen wurde. Unter den Besuchern waren auch Bgm. Wilfried Bruckner mit Gattin Herma, sowie Bgm. Thomas Böhm aus Loipersdorf-Kitzladen, sowie Tenor Laszlo Maleczki. Moderiert wurde der Abend von Edda Adamovics und Robin Zapfel.

Zwei Show-Termine

Am Sonntag, 30. August, um 17 Uhr, sowie am Samstag, 5. September, um 19 Uhr gibt es noch zwei weitere Auftritte der MSDC im Kultursaal Riedlingsdorf. Für kommendes Jahr hat man bereits ein "Thriller-Musical" in Arbeit. "So etwas hat es im Burgenland noch nicht gegeben", blickt Robin Zapfel in die Zukunft.