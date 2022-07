RECHNITZ. Die Theatergruppe Rechnitz lädt zu insgesamt vier Aufführungen um "Das Geheimnis des Thomas Daniel" zu lüften in den Garten der Pizzeria Tiffany in Rechnitz. Die Premiere feierte das Stück am Samstagabend mit viel kriminalistischem Humor, in dem auch das zahlreiche Publikum aktiv mit eingebunden wurde.

Drei Vorstellungen gibt es noch (3., 8. und 9. Juli), weshalb die Spannung nicht weggenommen wird, wer den Tellerwäscher ermordete oder welches große Geheimnis zu ergründen ist. Eintrittspreis (inkl. Menü) ist 35 Euro.