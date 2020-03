KIXXSYMPHONICS begeisterte in Oberwart mit toller Musik.

OBERWART. Am Samstag, 7. März, hieß es wieder KIXXSYMPHONICS mit einem tollen musikgenreverbindenden Konzert in Burgenlandhalle. Unter der Leitung von Chris der Berg spielte das Pannonian Symphony Orchestra mit Rockmusikern gemeinsam. Dabei präsentierten sich auch wunderbare Stimmen dem Publikum.

Unter den Stars auf der Bühne waren Sabrina Rupp, Verena Berg, Pauline Vukics, David Gspandl, Mario Ferstl und Erwin Ehrenhöfer (alle Gesang), Joe Schneider, Matthias Nöhrer, Claus-Peter Steflitsch, Alvis Reid, Patrick Langer, Aaron Thier und Thomas Barabas (Instrumental), sowie Luis Bonilla an der Posaune.