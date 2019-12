Der Musikverein Trachtenmusikkapelle Rechnitz spannte beim 52. Neujahrskonzert einen musikalischen Bogen von Johann Strauß bis Andrew Lloyd Webber.

RECHNITZ. Der Musikverein Trachtenmusikkapelle Rechnitz lud am 28. und 29. Dezember zum 52. Neujahrskonzert in den Festsaal der Neuen Mittelschule ein.

Mit einem bunten musikalischen Programm stimmte der Musikverein, der 2020 sein 60-jähriges Bestehen feiert, das zahlreiche Publikum auf den Jahreswechsel ein. Vom "Deutschmeister-Regimentsmarsch" über ein "A Symphonic Portrait" (Andrew Lloyd Webber-Medley) bis hin zum Songcontest-Siegertitel von 1967 "Puppet on a String" reichte die Bandbreite des musikalischen Repertoires. Zum Jubiläumsjahr von Ludwig van Beethoven 2020 (250. Geburtstag) gab es natürlich auch Werke als Hommage an den großen Komponisten.

Humorvoll und informative Moderation

Die Moderation des Neujahrskonzerts übernahmen wieder die Marketenderinnen des Musikvereins. Neben viel Information zu den Stücken und Künstlern gab es auch wieder Humorvolles von Mareike Wunderler und Stephanie Lackinger.

Einen besonderen Auftritt hatte der erst 15-jährige Tobias Preinsperger als Solist mit seiner Trompete beim Stück "Carneval von Venedig". Zudem wurden verdiente und erfolgreiche Mitglieder des Musikvereins geehrt.

