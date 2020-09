Im Kulturzentrum Güssing begeisterte Tricky Niki sein Publikum mit „Comedy aus dem Bauch heraus!“.



GÜSSING. Am Freitag, den 4. September, begeisterte Comedian, Bauchredner und Zauberer Tricky Niki mit seinem neuen Programm "NIKIpedia" sein Publikum im Kulturzentrum Güssing. Nach vielen Absagen und Verschiebungen aufgrund von Corona, konnte er seine Tour fortsetzen. Wegen der bestehenden Bestimmungen wurden zwei Vorstellungen an einem Tag gespielt, um jeden Gast einen Sitzplatz mit ausreichend Sicherheitsabstand zu gewährleisten.

Mit seinem vierten Solo Programm überzeugte er sein Publikum von Beginn an und brachte diese zum Lachen. Seine Zauberkünste brachten die Gäste zum Staunen. Natürlich hatte der Bauchredner seine Freunde "Justin Biber" und Drachen-Charmeur "Emil" als Verstärkung mit dabei.