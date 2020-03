Landtagspräsidentin Dunst eröffnete Ausstellung "To Lay Bare" von Anna Carina Roth im OHO.

OBERWART. Am Samstag, 7. März, erfolgte die Eröffnung der Ausstellung "To Lay Bare" von Anna Carina Roth im Offenen Haus Oberwart. Diese übernahm LT-Präs. Verena Dunst. Anlässlich des internationalen Frauentages wird die Ausstellung speziell Frauen gewidmet.

Die Veranstaltungen zum internationalen Frauentag am Sonntag, 8. März 2020, sind eine Kooperation des OHO mit den Organisationen Frauen für Frauen Oberwart und V-Day. So gab es Begrüßungsworte auch von Magdalena Freißmuth (Geschäftsführerin Frauen für Frauen Oberwart) und Renate Holpfer (Frauenberatungsstelle, Verein Frauen für Frauen).

Intimität und Identität

In Anna Carina Roths künstlerischer Praxis spielen Intimität und Identität eine wesentliche Rolle. Ihr Interesse gilt vor allem der analogen Fotografie sowie ihrer Verbindung mit der Malerei und Zeichnung, dem Körper und seiner Performativität. Dabei changiert sie zwischen verschiedenen Medien, deren Material- und Formensprache sich als wichtiger Bestandteil in ihre Werke einfügt.

"Obwohl wir Frauen die Hälfte der Bevölkerung ausmachen, ist die Wahrnehmung von Frauen in der Kunstszene noch immer sehr gering. Die noch immer nicht verschwundene Bezeichnung der 'Frauenkunst' zeigt deutlich, welche Ausnahmeerscheinung Frauen in der Kulturszene heute noch sind", erklärte Dunst.

Verena Dunst: "Wir Frauen sind stark und gemeinsam sind wir noch stärker!"

Ausgeglichenes Verhältnis

Zwar ist das Geschlechterverhältnis von im Kulturbereich tätigen Menschen fast ausgeglichen (Frauen: 51 Prozent, Männer: 48 Prozent). Doch während Frauen die Bereiche Bildende und Darstellende Kunst mit 57,8 bzw. 58,2 Prozent dominieren, sind es in den Bereichen Film und Musik (50,8 und 67 Prozent) klar die Männer.

Ganz eindeutig ist das Geschlechterverhältnis in der Kunst- und Kulturvermittlung: Dort stehen zwei Frauen jeweils einem Mann gegenüber. Die basieren auf einer Studie im Auftrag des Bundeskanzleramtes "Soziale Lage der Kunstschaffenden und Kunst- und Kulturvermittlerinnen und Kulturvermittler in Österreich 2018.

Dunst: "Frauen haben es drauf!"

"Die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern scheint zahlenmäßig zu sinken. Dennoch wird Kunst von Frauen viel zu wenig wahrgenommen und honoriert", so Dunst: " Wir Frauen sind kompetent und künstlerisch begabt. Was uns auszeichnet, ist, wir halten zusammen, wir stellen das Gemeinsame in den Vordergrund. Gerade der Weltfrauentag ist ein symbolisches Zeichen für die gemeinsame Forderung nach mehr Gleichberechtigung für Frauen."

LT-Präs. Verena Dunst: "Die Ausstellung zeigt, dass wir Frauen es drauf haben!"

Anna Carina Roth

Geboren 1993 in Oberwart, wohnt sie heute in Wien. Roth schloss ihr Studium an der Universität Wien 2019 mit dem "Bachelor of Arts" in Publizistik- und Kommunikationswissenschaft ab. In der Klasse für künstlerische Fotografie an der Schule "Friedl Kubelka" unter der Leitung von Anja Manfredi vertiefte sie ihre fotografische Arbeit.

Roth studiert auch seit 2018 Bildende Kunst mit Schwerpunkt Fotografie bei Professorin Gabriele Rothemann an der Universität für angewandete Kunst in Wien. Bisherige Ausstellungen erfolgten unter anderem neben Österreich auch bereits in Luxemburg, Serbien und Griechenland.