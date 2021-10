Nachbarschaftshilfe Plus lud zur Wanderung entlang der Lafnitz ein.

MARKT ALLHAU. Als Dank für Ihren Einsatz lud Nachbarschaftshilfe Plus Markt Allhau alle Ehrenamtlichen zur einer Lafnitzwanderung ein. Bei herrlichem Wetter und guter Stimmung verbrachten die Ehrenamtlichen aus Markt Allhau und Buchschachen mit Ihrer Standortkoordinatorin Simone Graf den Nachmittag an der Lafnitz.

Nach einer Wanderung wurde am Grillplatz Kitzladen gegrillt, getratscht und viel gelacht. Zum Abschluss wurden alle mit einer Traktorfahrt überrascht und wieder gut nach Hause gebracht.