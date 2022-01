Österreichweit gab es im abgelaufenen Jahr 19.253 Einsätze für die Lebensretter aus der Luft.

OBERWART. Ob Verkehrsunfall, Herzversagen oder Corona-Notfallpatient:in – wenn es um jede Minute geht, machen die Crews der ÖAMTC-Flugrettung keinen Unterschied. Sie sorgen dafür, dass Patient:innen auf dem schnellsten Wege versorgt werden. Auch und besonders im Corona-Jahr 2021 war wieder Verlass auf sie.

Im Burgenland wurde Christophorus 16 zu insgesamt 1.095 Einsätzen alarmiert – dies sind 160 Alarmierungen mehr als 2020. "Diese Einsatzdichte ist nur dank der hohen Professionalität und des großen Engagements der Crews möglich", zollt Reinhard Kraxner, Geschäftsführer der ÖAMTC-Flugrettung, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Respekt.

847 Primäreinsätze des C16

Bei 847 so genannten Primäreinsätzen (77 Prozent) brachte Christophorus 16 Notarzt oder Notärztin sowie einen Flugretter zur schnellen Hilfe direkt an den Notfallort. Am häufigsten (56 Prozent) wurde C16 zu internistischen und neurologischen Notfällen gerufen. Unfälle in der Arbeit, im Haushalt, in der Schule oder in der Freizeit waren bei 211 Einsätzen der Grund für die Alarmierung des Hubschraubers.

Verkehrsunfälle wiederum machten sieben Prozent der Einsätze aus. Hinzu kommen auch 145 Sekundäreinsätze, bei denen es sich um äußerst dringende Verlegungsflüge von Krankenhaus zu Krankenhaus handelt, um den Patient:innen eine spezielle Versorgung zu ermöglichen.

Mehr Einsätze 2021

"Insgesamt hat die Einsatztätigkeit der ÖAMTC-Notarzthubschrauber 2021 wieder zugenommen", hält Kraxner fest. "Unsere 17 Hubschrauber flogen 19.253 Einsätze. Das sind elf Prozent mehr als im Jahr 2020." Möglich gemacht haben diese eindrucksvolle Bilanz die Piloten, Notärzte und Flugretter der ÖAMTC-Flugrettung.

"Aber auch die perfekt abgestimmte Teamarbeit mit dem Roten Kreuz ist im Burgenland ein wesentlicher Garant für die qualifizierte Hilfe aus der Luft", bedankt sich Reinhard Kraxner bei den Partnerorganisationen.

14.000 Einsätze für Christophorus 16

Der Einsatz von Christophorus 16 hat in den vergangenen 16 Jahren vielen Menschen das Leben gerettet. So auch Ende Juni 2021, als die C16-Crew zu ihrem 14.000. Einsatz alarmiert wurde.

Seit 1. Mai 2005 ist der in Oberwart stationierte Notarzthubschrauber wesentlicher Bestandteil der notfallmedizinischen Versorgung des Südburgenlandes, der angrenzenden Oststeiermark sowie der Buckligen Welt in Niederösterreich.