Am Samstag den 15. August 2020 fand unter Einhaltung der Corona Maßnahmen der 31. Obertrumer Frühschoppen statt. Wie bereits alt bewährte Tradition fand der Frühschoppen beim Gasthof Drobits statt. In diesem besonderen Jahr aber leider ohne Barbetrieb.

Unter den vielen Gästen war auch Labg. Christian Dax.

Musikalisch wurde der Frühschoppen von "the singing DJ Thomas" umrahmt.

Ein Gewinnspiel mit vielen tollen Preisen gab es auch wieder.