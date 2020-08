Im "Bauerngartl" Bernstein/Unterhasel stand klassische Musik mit der Bella Musica Singschule im Mittelpunkt.

BERNSTEIN/UNTERHASEL (ps). Coronabedingt fand heuer erstmals das Gesangsseminar Bernstein im "Bauerngartl" in Unterhasel, einem Ortsteil von Bernstein statt. Mit Liedern von Schumann über Eisler, W. A. Mozart, G.F. Händel bis Ralpf Benatzky wurde der idyllische Ort beim Abschlusskonzert im wahrsten Sinne des Wortes stimmkräftig durchflutet. Anlass war das Werkstattkonzert des 4. Gesangsseminars der Schule „Bella Musica“, geleitet von Elisabeth Pratscher-Musil und Marlene Distl.

hochgeladen von Peter Seper

Mit neun talentierten Sängerinnen wurde in fünf Tagen musikalisch sehr professionell an der Gesangstechnik und am Repertoire gefeilt. Die musikalische Bandbreite wurde mit den Teilnehmern abgestimmt und so spannte sich der Bogen von klassischen Liedern, Operetten, Arien bis hin zu Musicals und dem "Weißen Rössl". Highlight des Seminarabschlusses war ein gelungener Konzertabend, bei dem man von den klassischen Arien einen Abstecher ins Reich des Musicals machte und mit Ralph Benatzkys Weißem Rössl am Wolfgangsee das Publikum restlos begeisterte und ihr musikalisches Herz berührte. Der Abschlussveranstaltung wohnten neben zahlreichen Gästen - die alle Corona-Auflagen erüllten - auch Renata Habetler, Bürgermeisterin von Bernstein und Christian Pintzker, Bürgermeister von Unterkohlstätten, bei, die mit viel Beifall ihre Wertschätzung gegenüber den jungen Künsterinnen bekundeten.

hochgeladen von Peter Seper

Ein buntes Teilnehmerfeld

Zu diesem künstlerischen Basislehrgang, trafen sich neben der talentierten Andrea Kogelbauer, die erstmals das Seminar besuchte, auch Schülerinnen von Elisabeth Pratscher-Musil sowie Studentinnen die ihre Gesangsaubildung eindrucksvoll zum Vortrag brachten und schon in den Jahren zuvor in Bernstein überzeugten.

Weitere Teilnehmerinnen: Stefanie Freiler, Dana Cuda, Maria Weber, Anna Leira, Viktoria Pratscher, Eva Grund, Sarah Molnar und Cornelia Petre.

Bgm. Renate Habetler, Elisabeth Pratscher-Musil und Bgm. Christian Pintzker

hochgeladen von Peter Seper

Danke an Bgm. Renate Habetler

Die idyllische Naturlandschaft rund um Bernstein bietet vielerorts das ideale Ambiente für dieses Seminar und so war es heuer coronabedingt das "Bauerngartl" in Unterhasel, das mit Gesang und Stimmkultur erfüllt wurde. Dafür gab es beim Abschlusskonzert ein großes Dankeschön an die Bürgermeisterin Renate Habetler, die der Schule Bella Musica auch für das vierte Gesangsseminar einen idyllischen Ort bereit stellte. Nach dem großartigen Erfolg der letzten Jahre plant Elisabeth Pratscher-Musil bereits für 2021.