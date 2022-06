UNTERWART. Die große zweisprachige Theaterfamilie und gleichzeitig der Kulturkreis Unterwart feierte sein 40-jähriges Bestandsjubiläum. "Die ganze Welt ist Bühne" - daher ließ Obmann Ferdinand Szabo seine Ehrengäste, Freunde und Besucher auf der Freilichtbühne bei der Oberen Mühle herzlich willkommen heißen.

„Die Theaterkultur in Unterwart hat eine fast 100-jährige Tradition und ihre Anfänge gehen ins Jahr 1920 zurück, seitdem wird die ungarische Muttersprache in Unterwart gepflegt und der nächsten Generation weitergegeben“, so der engagierte Obmann Ferdinand Szabo. Seit beinahe 30 Jahren ist es dem Obmann des ungarischen Theatervereins stets eine große Freude und Anliegen, aber vor allem eine wichtige Aufgabe, Kindern im Volksschulalter und auch Jugendlichen die Freude am Theaterspielen und die Pflege der ungarischen Sprache zu vermitteln und weiterzugeben. „Der ungarische Theaterverein soll auch weiterhin im Dorfleben ein fester Bestandteil und Träger der ungarischen Kultur bleiben“, so Ferdinand Szabo.

Bgm. Hannes Nemeth gratulierte den Kids für die tolle "Mary Poppins" Aufführung.

Die Jüngsten erfreuten sich an Mary Poppins

Das Festprogramm war sehr unterhaltsam angelegt. Die Ungarische Volksmusikgruppe Csörge unterhielt die Besucher ebenso zünftig wie die SchülerInnen der Zweisprachigen Volksschule und die Theatergruppe Unterwart. Die Kids fegten zu Mary Poppins Songs über die Freilichtbühne und Ferdinand Szabo zeigte bei "Leberkaas Hawaii" eindrucksvoll seine Bühnenreife.

Die Volksmusikgruppe Csörge spielte auf.

Zahlreiche Gratulanten und Ehrengäste wie NR Abgeordneter Christian Drobits und Bgm. Hannes Nemeth an der Spitze erwiesen dem Zweisprachigen Theaterverein hohe Wertschätzung und ein großes Dankeschön für die Theaterkultur in Unterwart.