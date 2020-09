Im Rahmen eines landesweiten Planquadrat wurde der höchste Alkoholwert bei einem Lenker im Bezirk Oberwart gemessen.

BEZIRK OBERWART. In der Zeit von 4. September 2020, 16.00 Uhr bis 5. September, 2.00 Uhr fand ein landesweites Planquadrat zur Erhöhung der Verkehrssicherheit statt. Dabei lag das Hauptaugenmerk auf Kontrollen in folgenden Bereichen: Nichteinhaltung der Alkohol- und Drogenbestimmungen, Geschwindigkeitsüberschreitungen und dem Telefonieren während der Fahrt ohne Freisprecheinrichtung.

Im Zuge des Planquadrates wurden etwa 750 Fahrzeuglenker kontrolliert und 546 Alkomat- bzw. Alkovortests durchgeführt, wobei insgesamt 12 Lenker (8 Lenker - davon 7 Männer und 1 Frau - hatten mehr als 0,8 Promille, 4 Lenker hatten zwischen 0,5 bis 0,79 Promille) ein Fahrzeug in einem durch Alkohol beeinträchtigtem Zustand und 1 Lenker ein Fahrzeug in einem durch Suchtmittel beeinträchtigtem Zustand lenkten.

Höchster Wert 1,34 Promille

Der höchste gemessene Alkoholwert wurde bei einem 51-jährigen Lenker bei einer Verkehrskontrolle im Bezirk Oberwart mit 1,34 Promille festgestellt.

Weiters wurden im Zuge der Schwerpunktaktion 169 Anzeigen erstattet und 218 Organstrafverfügungen ausgestellt sowie 3 Kennzeichentafeln (nach technischen Kontrollen durch das Amt der Burgenländischen Landesregierung) abgenommen.