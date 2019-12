PINKAFELD. Zum 13. Mal beteiligte sich die HTL Pinkafeld an der österreichweit im Herbst durchgeführten Missio-Jugendaktion. Schüler und Lehrer sammelten dabei mehr als 6.000 Euro für Bildungsprojekte für junge Menschen in Entwicklungsländern.

Fairtrade-Produkte gegen Spenden

Von Oktober bis Dezember haben die Religionslehrerin Prof. Judith Pimperl und die vier Religionslehrer Prof. Robert Göltl, Prof. Robert Hohlbaum, OStR. Alfred Lukschander und Prof. Andreas Weinhoffer Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrerkolleginnen und -kollegen an der HTL Pinkafeld Schokolade-Pralinen und Fruchtgummis gegen eine Mindestspende angeboten. Das Ziel dieser Hilfsaktion der Päpstlichen Missionswerke und der Katholischen Jugend Österreich ist, mit dem Verkauf von Produkten mit fair gehandelten Rohstoffen internationale Hilfsprojekte für Kinder und Jugendliche in Lateinamerika, Afrika und Asien zu unterstützen.

„Die Jugendaktion ist mittlerweile ein fixer Bestandteil des sozialen Engagements der Schule. Naschen und damit gleichzeitig anderen Menschen helfen zu können kommt offensichtlich gut an. Viele legen sogar noch etwas auf die Mindestspende drauf“, erzählt der Organisator Prof. Weinhoffer.

In knapp drei Monaten konnten unter dem Motto „Eine süße Tat“ insgesamt 1860 Päckchen mit Pralinen und 280 mit Fruchtgummis an der HTL Pinkafeld verkauft werden. Mit 6.134,45 Euro ist es das bisher drittbeste Spendenergebnis dieser Aktion an der Schule.