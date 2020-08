Selbst am Tag nach dem Sprung aus dem 10. Stock des Oberwarter Hochhauses rätselt die Oberwarter Bevölkerung warum man so etwas von selbst aus machen kann. Denn wie erste Details vom gestrigen Sprung einer 62-Jährigen deuten war der Sprung aus dem Hochhaus ein Fall von Suizid. Selbst beim Bauernmarkt, der ja samstags immer nebenan im Stadtpark stattfindet, war dieser Sprung ein großes Gesprächsthema. Da man hierbei ja noch am Anfang der Ermittlungen steht und es noch nicht so viele Indizien gibt, gibt es bereits Gerüchte wie es vielleicht anders gewesen sein kann als man bisher davon ausgeht.