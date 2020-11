Ärztezentrum bis Tourismus neu in Bernstein

Mit innovativen OSG-Projekten den Ort gestalten, beleben und auf allen sozialen Ebenen bewegen.

BERNSTEIN (ps). Kaum sind die ersten beiden Schritte – der Bau eines Gemeinde- sowie Ärztezentrums abgefeiert, präsentiert die innovative Gemeindechefin Renate Habetler bereits ihre nächsten Ideen und Pläne. Sie motiviert und überzeugt ihre Geschäftspartner, in diesem Fall erneut OSG-Obm. Alfred Kollar, bei der Umsetzung ihrer Zielvorstellungen und Visionen.

Mit Fokus auf die Hauptplatzgestaltung will die Bürgermeisterin Schritt für Schritt ihre Vision der drei Strukturschwerpunkte – Verwaltung, Ärztezentrum und Attraktivierung des Tourismus-angebotes am Hauptplatz – weiterhin auf Schiene bringen. Mit der Projekt-Präsentation durch OSG-Vorstand Alfred Kollar und dem MAGK-Architekten-Team erfolgte der "Start off" für diese Zielsetzung.

Von "purpur zu petrol"

Im Gemeindezentrum ließ Habetler in Anlehnung an die besondere Farbe einstiger Kaiser "purpur" an der Fassade einfließen. Das Ärztezentrum geht "petrolfarben" als Farbenvielfalt in das Dorfgefüge ein. "Susanne Janisch ordiniert bereits in der Arztpraxis – ein weiterer praktischer Arzt soll in wenigen Jahren folgen. Über dem Ärztezentrum entstanden vier OSG-Wohneinheiten, die derzeit sehr gefragt sind", berichtet Habetler.

Bei der Finanzierung des Ärztezentrums kam die Gemeinde Bernstein in den Genuss des kommunalen Investitionspaketes 2020 (KIP) – eine coronabedingte nachhaltige Unterstützung der Bundesregierung. Dabei konnten 222.353 Euro für das neue Ärztezentrum ausgeschöpft werden.

Zuzug aus dem Westen

Bernstein liegt am Fuße des Bernsteiner Gebirges inmitten reizvoller Naturlandschaft. Wegen des weltweit einmaligen Vorkommens des grünen Edelserpentins ist der Ort weithin bekannt und für seine Besucher ein attraktives und beliebtes Urlaubs- und Ausflugsziel. Bereits viele aus dem Westen Österreichs – und es werden immer mehr – haben bei ihren Besuchen die Liebe zum Burgenland entdeckt. Alleinstehende Häuser werden gekauft, liebevoll restauriert und mit neuem Leben erfüllt. Daher ist die Gemeinde bemüht, entsprechende Infrastrukturmaßnahmen zu setzen, um den Menschen ihre neue Heimat so angenehm wie möglich zu gestalten.

Kinderbetreuung

Am Bildungs- und Betreuungssektor werden Kinder von der Kinderkrippe bis 14 Jahren von 7 bis 17 Uhr von Montag bis Freitag beaufsichtigt und betreut.