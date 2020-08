Alexandra Edelmann wird neue ehrenamtliche Leiterin der Ortsstelle des Roten Kreuzes in Mariasdorf.

MARIASDORF. Kürzlich übergaben Bürgermeister Reinhard BERGER und Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Rudolf LUIPERSBECK die Ernennungsurkunde zur Ortsstellenleiterin an Alexandra Edelmann. Die neue Funktionärin geht voller Tatendrang ans Werk. „Alexandra Edelmann möchte wieder einen Blutspendetermin in der Gemeinde organisieren, Erste-Hilfe-Kurse initiieren und sich auch für die Gewinnung junger Leute als Zivildienstleistende beim Roten Kreuz einsetzen“, schildert Bezirksstellenleiter Rudolf Luipersbeck.

Gemeinde mit viel Rotkreuz-Arbeit

Die rund 1.200-Einwohner-Gemeinde Mariasdorf hat fünf Ortsteile, in denen fleißig Rotkreuz-Arbeit verrichtet wird (Mariasdorf, Grodnau, Bergwerk, Neustift bei Schlaining, Tauchen). In Tauchen ist Gerald Hutter Ortsstellenleiter und organisiert seit Jahren Wanderungen zugunsten des Roten Kreuzes, in Grodnau war Walter Neubauer viele Jahre als Lehrer zugunsten des Jugendrotkreuzes aktiv, heißt es seitens des Roten Kreuzes. „Es freut mich immer wieder, dass es in der Bevölkerung so viele Menschen gibt, die sich in ihrem Heimatort für die Rotkreuz-Arbeit und damit für die Bevölkerung einsetzen“, so Luipersbeck.

Ersthelfer-Defi für Mariasdorf

Vor einigen Wochen hat die Gemeinde einen neuen Ersthelfer-Defibrillator vom Roten Kreuz geliefert und installiert bekommen. Der Einsatz eines Defibrillators kann die Überlebenschance beim Notfall Atem-Kreislaufstillstand wesentlich erhöhen.