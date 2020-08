Ein Mann attackierte einen Polizisten in Litzelsdorf und wurde wegen schwerer Körperverletzung verhaftet. Auch seine Begleiterin wurde festgenommen.

LITZELSDORF. Am 18.8. 2020 gegen 18:00 Uhr wurde ein Polizist in Litzelsdorf von einem 38-jährigen Mann mit einem gezielten Faustschlag ins Gesicht verletzt, berichtet die Landespolizeidirektion.

"Der Mann und seine 37-jährige Lebensgefährtin gingen beide stark alkoholisiert nach einer Rauferei in einem Lokal auf die alarmierten Beamten los. Sie waren äußerst aggressiv und wurden nach mehrmaliger Aufforderung das Verhalten einzustellen, durch massive Körperkraft und unter Einsatz des Pfeffersprays festgenommen", so GrInsp Ludwig Goldenitsch.

38-jähriger Mann in Justizanstalt

Die beiden Festgenommenen wurden anschließend zur ärztlichen Untersuchung in das Landeskrankenhaus Graz verbracht. Der 38-Jährige wurde in weiterer Folge auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert. Der im Gesicht verletzte Polizist wurde im Krankenhaus Oberwart erstversorgt.