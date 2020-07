Auch zur zweiten Stammzellentypisierungsaktion kamen viele Freiwillige

Nachdem bei der ersten Stammzellentypisierungsaktion über 700 Freiwillige kamen, nutzen auch bei der zweiten Stammzellentypisierungsaktion viele Freiwillige die Chance sich typisieren zu lassen. Denn viele der Freiwilligen hoffen das gerade sie selbst vielleicht Lisa helfen können.

Hier ein paar Informationen die wir für euch über die Seite www.gesundheit.gv.at herausgefunden haben.

Wer kommt als Spenderin oder Spender infrage?

Für die allogene Stammzelltransplantation können neben Geschwistern auch unverwandte Personen für eine Spende infrage kommen. Alternativ kann die Stammzelltransplantation auch mit Nabelschnurblut durchgeführt werden.

Unverwandte Stammzell-/Knochenmarkspende

Als freiwillige Spenderinnen/Spender von Stammzellen kommen gesunde Personen im Alter zwischen 18 und 55 Jahren infrage. Die Registrierung der Spenderinnen/Spender von Stammzellen erfolgt in Österreich in den Spenderzentren und ist bis zu einem Alter von maximal 35 Jahre möglich. Aufgrund der besseren Qualität der Stammzellen eignen sich jüngere Personen am besten. Jede Spenderin/jeder Spender muss über Zweck, Durchführung und potenzielle Gefahren der Stammzellspende umfassend von einer Ärztin/einem Arzt des Spenderzentrums informiert werden. Die Ärztin/der Arzt untersucht auch die Spendentauglichkeit. Für die Gewebetypisierung wird eine Blutprobe oder ein Wangenabstrich abgenommen. Nach der Registrierung der potenziellen Spenderin/des potenziellen Spenders werden die Daten in das Österreichische Stammzellregister in anonymisierter Form aufgenommen.

Die Spenderdaten stehen damit auch weltweit für Suchanfragen zur Verfügung. Ab diesem Zeitpunkt kann die Spenderin/der Spender jederzeit weltweit für eine Stammzellspende angefragt werden. Die Spenderin/der Spender hat das Recht, jederzeit von der Bereitschaft zur Stammzellspende zurückzutreten. Ein Rücktritt unmittelbar vor einer schon geplanten Spende kann jedoch die Empfängerin/den Empfänger der Stammzellen einer unmittelbaren Lebensgefahr aussetzen.

Spende von Nabelschnurblut

Für die gemeinnützige Spende von Nabelschnurblut (Cord Blood, CB) muss das Einverständnis der Mutter nach umfassender Aufklärung schriftlich eingeholt werden. Dies soll in der Schwangerenvorsorge nach der 22. Schwangerschaftswoche, idealerweise bei der Mutter-Kind-Pass-Untersuchung in der 24. bis 28. Schwangerschaftswoche, erfolgen. Auch die Spendentauglichkeit von Mutter und Kind muss gegeben sein.