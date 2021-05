Petra Stuparits bietet ab sofort Ernährungsumstellungen & Bewegungstrainings in Deutsch Schützen an



DEUTSCH SCHÜTZEN. Gesunde Ernährung & Bewegung - diese beiden Begriffe sind für die Ernährungs- und Sportwissenschafterin Petra Stuparits schon seit vielen Jahren untrennbar miteinander verbunden. Die große Leidenschaft zum Sport begleitet sie schon seit ihrer Kindheit.

Trotz ihres aktiven Lebensstils ist Petra’s Motto: In der Ruhe liegt die Kraft! Dass das auch tatsächlich stimmt, merkt man. Ihr Lebenslauf ist umfangreich, die Energiereserven und ihre Ambitionen scheinen endlos. Mit eigens entwickelten Programmen und Konzepten durfte sie bereits viele Menschen begleiten und in ein besseres Leben führen.

Jeder is(s)t anders

Den Fokus im Zuge Ihrer Arbeit legt Petra Stuparits ganz klar auf Individualität. Die Ernährungs- und Bewegungskonzepte sind maßgeschneidert und werden je nach Bedarf und Schwerpunkt auf die Wünsche und Ziele der Menschen angepasst. „Es ist mir ein großes Anliegen, dass meine Empfehlungen für jeden einzelnen auch im Alltag gut umsetzbar sind. Nur so ist es möglich, seine Gewohnheiten dauerhaft zu verändern und dadurch die Lebensqualität zu erhöhen. Mein Ziel ist es, dass die Menschen nach einem Coaching mit positiver Energie und einem Lächeln in ihr bestes Leben starten.“

Einzelcoachings und begleitende Programme

Wer jetzt seine Ernährung und damit den gesamten Lebensstil nachhaltig und positiv verändern oder mit einem Bewegungsprogramm agiler werden möchte, ist bei Petra Stuparits genau richtig. Im Zuge der Zusammenarbeit wird zuerst der Ist-Stand und somit die Ausgangsposition evaluiert, darauf aufbauend gibt es einen individuellen Plan, in dem Rezepturen, Ziele und notwendige Schritte festgelegt werden. Über die gesamte Laufzeit von bis zu 16 Wochen begleitet die Ernährungswissenschafterin mit hilfreichen Tipps und Gesprächen die persönlichen Erfolgsgeschichten der Menschen. Denn nach ein paar Monaten sollen auch Sie laut rufen können: „Ich hab’s geschafft!“

Worauf also warten? Jetzt in eine neue Ära voller Tatendrang, Energie und einem positiven Lebensgefühl losstarten!

Kontakt

Dr. Petra Stuparits

Oberer Weinweg 84, 7474 Deutsch Schützen

Sulzriegler Straße 8, 7431 Bad Tatzmannsdorf

Tel: 0680/3118453

E-Mail: p.stuparits@healthdoctors.at

www.healthdoctors.at