Das über 150 Jahre alte Gebäude mitten im Stadtzentrum wurde generalsaniert.

PINKAFELD. Bestimmt weit über 150 Jahre alt ist das Gebäude an der Ecke Bruckgasse und Marktplatz inmitten des Stadtzentrums von Pinkafeld. "Die ältesten Pläne des Hauses, die wir gefunden haben, stammen rund um das Jahr 1870", berichtet Eigentümer Karl Gottweis. Er selbst hat das Gebäude vor rund 20 Jahren gekauft, nach und nach renoviert und Geschäftslokale geschaffen.

Aufstockung

Schon länger schwebte dem Eigentümer vor, das traditionsreiche Haus zu sanieren und aufzustocken. "Mit Beginn der Corona-Pandemie haben wir das Umbau-Projekt in Angriff genommen", so Karl Gottweis und seine Frau Andrea.

Karl und Andrea Gottweis freuen sich über den gelungenen Umbau.

Bei der Planung des Gebäudes war den beiden wichtig, dass die alten Strukturen weitgehend erhalten bleiben und sich das Haus nahtlos in das Stadtbild einfügt. "Wir haben uns auch deshalb gegen einen Neubau entschieden, weil sich unter Tage ein alter, uriger Weinkeller mit eigenem Hausbrunnen befindet."

Länger geplant als gebaut

Um diese einzigartigen Gegebenheiten zu erhalten, wurde lange geplant. "Ende Juli vergangenen Jahres haben wir mit dem Dachstuhlabriss gestartet", so Andrea Gottweis. Nicht einmal ein Jahr später kann Mieterin Carina Szauer mit ihrem Verbindungszentrum das erste Stockwerk beziehen.

Zum oberen Stockwerk führt ein modernes Stiegenhaus.

Wo einst eine alte bäuerliche Holzstiege in den Dachboden ragte, befindet sich jetzt ein modernes Stiegenhaus. Die Aufstockung erfolgte in Holzriegelbauweise. Insgesamt wurden im oberen Stockwerk 170 Quadratmeter Nutzfläche sowie zwei Terrassen mit rund 40 Quadratmetern geschaffen. "Das Obergeschoss ist so konzipiert, dass man daraus später auch einmal zwei Wohneinheiten mit separaten Eingängen machen kann", so Karl Gottweis. Beim Bauen wurde sehr viel Wert auf Qualität gelegt, so wurden Holz-Alu-Fenster und Eichen-Parkett eingebaut.

Regionale Firmen am Umbau beteiligt

Die Firma Tripamer-Bau aus Pinkafeld führte die Baumeisterarbeiten durch. Für das Dach in Holzriegelbauweise zuständig war die Firma Holzbau Fürst aus Willersdorf. Die Firma Hochegger Dächer aus Oberwart übernahm die Dachdecker- und Spenglerarbeiten. Die Firma Richard Hofer aus Pinkafeld wurde mit den Gas-, Wasser- und Heizungsinstallationen beauftragt. Die Pinkafelder Firma von Markus Leitner "m. leitner" Experte für Tor, Zaun und Antriebstechnik lieferte das große Eingangs- und Zufahrtstor zum Innenhof des Gebäudes.

Ruhe, Fokus und Balance

Im neu errichteten oberen Stockwerk hat sich Carina Szauer, Inhaberin und Geschäftsführerin der Verbindungszentrum & Coaching GmbH, eingemietet. Damit bietet die diplomierte Lebens- und Sozialberaterin künftig noch mehr Raum für psychische Gesundheit in Pinkafeld.

Viel Raum und Platz

„Nachdem mir Karl Gottweis sagte, dass er neue Räume für mich hätte, habe ich sofort zugeschlagen. Das hat mir ermöglicht, schon beim Bau meine Visionen für ein Gesundheitszentrum im Ort mit einzubringen“, so Szauer. Im Verbindungszentrum stehen künftig ein Empfang mit Chillout-Lounge und Teeküche sowie drei Beratungs- und Behandlungsräume zur Verfügung. Weitere Highlights sind der rund 40 m² große Yoga-raum, die Umkleiden und die Dachterrasse für Workouts im Sonnenschein. Geduscht wird im modernen Badezimmer mit Wohlfühlcharakter.

Carina Szauer leitet das Verbindungszentrum.

„Erwartungen übertroffen“

Alle Räume sind freundlich und lichtdurchflutet. „Meine Erwartungen sind mehr als übertroffen“, kann es Szauer kaum erwarten loszulegen. Eröffnet wird vom 22. bis 24. September. Ein multiprofessionelles, herzliches und authentisches Team bietet in der Bruckgasse ab Herbst psychosoziale Beratung, Paarberatung, Kinder- und Jugendberatung, Hypnose sowie Supervision an. „Wir haben uns ganz der psychischen Gesundheit und dem Wohlbefinden verschrieben“, sagt Szauer. Auf die körperliche Gesundheit sind die zertifizierten Yogatrainerinnen fokussiert, die im integrierten Yogazentrum sanfte bis sportlich fordernde Yoga-Einheiten und besondere Specials anbieten.

Die neuen Räumlichkeiten von Carina Szauer und ihrem Team sind freundlich und lichtdurchflutet.

OS Grafik

Seit rund 10 Jahren hat Grafikerin und Künstlerin Sabine Odrak ihr Büro und Atelier in der Bruckgasse 1 bezogen. Nachdem sie, aufgrund eines Wasserschadens, vorübergehend ihr Büro zuhause aufgeschlagen hatte, freut sie sich wieder zurück in den neuen Büroräumlichkeiten zu sein. "Die wundervolle Lage mitten am Hauptplatz war damals ausschlaggebend sich hier einzumieten", erzählt die Werbegrafikerin.

Sabine Ondrak ist Werbegrafikerin und Webdesignerin.

Rundumbetreuung

Unter OS-Grafik bietet sie für ihre Kunden eine Rundumbetreuung. "Von der Gestaltung bis zum fertigen Produkt stehe ich meinen Kunden mit Rat und Tat zur Hilfe", so Ondrak, die ihren Beruf als gelernte Druckvorstufentechnikerin von der Pike auf gelernt hat. Ihre Kunden sind zumeist Neukunden. "Neben der Werbegrafik biete ich auch Webdesign an." Dazu ist Ondrak auch Malerin. Ob Öl- oder Bleistiftmalerei, realistisch oder abstrakt, sie bedient sich einem breiten Feld ihres kreativen Könnens.